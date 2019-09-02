Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Marsilya'nın Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'yu 6 milyon euroya transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."