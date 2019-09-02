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Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

02.09.2019 19:29

Fenerbahçe, Marsilya'nın Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo'yu 6 milyon euroya transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille SASP kulübüne transfer bedeli olarak 6.000.000 Avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu KAP'a bildirdi!

Luiz Gustavo, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (7)
KÖTÜ SÜLEYMAN: Kimse boş yapmasın kulüplerin bu durmunda Falcao da süper bi transfer Gustavo da. İki takımda tam ihtiyacı olan yere alabilecekleri en kaliteli adamları aldı net objektif. . . Gelir oynar beklenen kadar oynamaz onu bilmem ama bu şartlarda en mantıklı ve çok kaliteli transferler nokta atışı. . .
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ENGİN: Fenerbahçe bakkaldan sakız alsa onu bile kıskanırsınız fesat cinconlar.
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GURBETCİ: bundan bir Alex degil yarim Alex olmaz Adam ayakda uyuor bir falcaonun dinamikligime dikkat edin bide gustinin? aradaki farki görmeyen maldan anlamaz futboldan anlamaz fenerde selcuk vardi düs es göz 20 sene fenerde kaldi bir ali samiyende 1 golü var al sana aynisi
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ALİ AGA: Milletten topladıklarınızı sağa sola saçmayın ali koç. Bu günlerin yarınınıda düşünün
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EMİR: Yollaaa, ruhsuz Futbolculari yolla, haydi fenere yolla , yak-is-ir onlaraaaa
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DERVİŞ BABA: bence falcao dan daha önemli bir transfer
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ALİ: Sıkıntı yok biz forma alırız arkadaşa aktarırlar
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