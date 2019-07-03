Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü oyuncu 10 numaralı formayı giyecek.
İşte Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama:
"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.
Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."