03.07.2019 19:17
Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!

Fenerbahçe, Alman golcü Max Kruse ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli takımda 10 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Max Kruse'yi 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Golcü oyuncu 10 numaralı formayı giyecek.

İşte Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklama:

"Kulübümüz, daha önce ön sözleşme imzaladığı Alman milli futbolcu Max Kruse ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, Alman futbolcuyu 3 yıllığına renklerine bağlamıştır.

Oyuncumuz Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen hazırlık kampına katılmıştır. Max Kruse'e, Kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı! Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!

Fenerbahçeli taraftarların bekleyişi hüsranla son buldu

Rodrigo, 70 milyon euroluk serbest kalma bedelini kendi ödedi

Fenerbahçede tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi

Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (1)
ABDULLAH: Bonservis vermeden almışlar o yüzden gayet iyi olmuş bence. 2-3 sene oynar gider.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
19:42   Atatürk anısına Palandöken'den yamaç paraşütü uçuşu - ERZURUM
19:31   Herrera, Atletico Madrid'de
19:28   Akhisarspor'dan topbaşı
19:25   Kruse, resmen Fenerbahçe'de
19:25   Denizlispor'dan "aile tribünü" uygulaması
19:21   Göztepe sezonu açtı
19:21   Max Kruse resmen Fenerbahçe'de