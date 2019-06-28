28.06.2019 19:53
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Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti!

Transferdeki suskunluğunu bozan Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Alman golcü Max Kruse'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe , Alman futbolcu Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

"Kulübümüz, Werder Bremen kulübü ile sözleşmesi sona ermekte olan Alman milli futbolcu Max Kruse ile yaptığı görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşmaya varmış ve ön sözleşme imzalamıştır. Max Kruse önümüzdeki hafta içinde İstanbul 'a gelerek, detaylı sağlık kontrolünün ardından kendisini 3 sezonluğuna renklerimize bağlayacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır."

Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti!
Fenerbahçe , Spor

YORUMLAR(4)
BLADE:Yine ayni terane 30 yas ustu topla adamlari birde 3 yillik antlasma en az 2.5 3 milyon senelik maas , ben besiktasliyim ama Ali Kocu gercekten bisey sanirdim adam resmen batirdi klubu sanki Comolliyle gizli bir antlasmalari var hala hatali hala yanlis transferler , ondan sonra yok Fener ol yok bilmem ne yuklen garibanin cebindeki 3 kurusa , yazik Allah islah etsin tez zamanda bu baskan gitmeli
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FENERDEN:Bu takımdan birşey olmaz çünkü ali koç gitsin
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EFEDAYI:Tam bize göre transfer ; kaçak et kesmeyede gider kumara da. . .
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TOPAL AGA:Bundesligada 11 gol atan, burada en 20 atması lazım.
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