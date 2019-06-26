26.06.2019 09:50
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Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Topal ile yolların ayrıldığını açıkladı. 7 yıllık Fenerbahçe macerası sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan, Fatih Karagümrükspor'un Başkanı Süleyman Hurma'nın "İlgileniyoruz" dediği Topal'ın yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor.

2012 yılında Valencia 'dan 4,5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe 'ye transfer olan Mehmet Topal , bu sezon çıktığı 36 resmi maçta 3 gol atıp, 3 asist yapmıştı.

İşte Fenerbahçe Kulübü 'nün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüze 2012 yılından beri hizmet etmekte olan, önemli başarılarımızda katkısı bulunan ve kaptanlarımız arasında yer alan Mehmet Topal ile yollarımız, dün akşam itibariyle karşılıklı anlaşılarak ayrılmıştır.

Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

MEHMET TOPAL'DAN AÇIKLAMA

Mehmet Topal ilgili olarak " Fenerbahçe Spor Kulübü 'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım; bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasını kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylarnedeniyle; ne kulübüme, ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Kulüp yönetimi ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2019-2020 sezonuna ait alacaklarımı bırakarak sözleşmemi fesih etme konusunda dün akşam itibariyle ortak bir karar üzerinde uzlaşma sağlandı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'deki 7 yıllık kariyerinde 298 maça çıkan 33 yaşındaki milli futbolcu Mehmet Topal, 24 gol attı ve 25 asist yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Twitter'dan haber böyle paylaştı...

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

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YORUMLAR(16)
KSK:güzel insandı. .
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KAYSERİLİ:yuvana dön mehmet
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VOLKAN:sonunda, bu bir milattır!
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HASANN:Çok Şükür darısı Alperin başına
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BJK Lİ:adam gibi adam
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