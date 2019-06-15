15.06.2019 15:11
Haberler»Spor » Haber

Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

Fenerbahçe, Murat Sağlam ile 3+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi dün genç oyuncunun menajeri Muzzi Özcan, "Trabzonspor ile transfer konusunda anlaşamadık. Fenerbahçe ile görüşeceğiz." demişti. Peki Murat Sağlam kimdir? Kaç yaşında?

Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II'de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Wolfsburg II'de forma giyen futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Peki Murat Sağlam kimdir?

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Murat Sağlam, 10 Nisan 1998'de Hameln'de doğdu. Murat Sağlam, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat Sağlam, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. 1.75 boyunda olan orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat Sağlam, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

FenerbahçeFenerbahçe'den Trabzonspor'a transfer çalımı!

Burak YılmazBurak Yılmaz'ı transfer edemeyen Lecce, Ertuğrul Ersoy ile anlaştı

İşte Hamit Altıntopİşte Hamit Altıntop'un TFF'de yeni görevi

GomisGomis'ten net Fenerbahçe mesajı: Asla gitmem

Murat Sağlam, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:33 Arızalanan British Airways uçağı İstanbul Havalimanı'na indi
16:32 TSK'dan İdlib'e lojistik destek
16:32 Yavuzlar İnşaat'tan Babalar Günü'nü anlamlı kılan etkinlik
16:32 MERTCANLAR MERMER, 35 YILDIR MERMERE ŞEKİL VERMEYE DEVAM EDİYOR
16:32 Canikli'den Moody's'in Türkiye kararına yanıt
16:31 Çin'den Hong Kong'un askıya alma kararına destek
16:31 Karabük'te öğrenciler YKS'ye girebilmek için koştu