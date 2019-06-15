Fenerbahçe, Murat Sağlam transferini açıkladı

Fenerbahçe, Almanya temsilcisi VfL Wolfsburg II'de forma giyen 21 yaşındaki Murat Sağlam ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini resmen duyurdu. Wolfsburg II'de forma giyen futbolcu bu sezon çıktığı 25 maçta 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Peki Murat Sağlam kimdir?

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

Murat Sağlam, 10 Nisan 1998'de Hameln'de doğdu. Murat Sağlam, futbola 2014 yılında Hameln-Land'da başladı. Kendisini hemen gösteren yıldız adayının yeni durağı ise Wolfsburg oldu. Murat Sağlam, Alman ekibinin U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra B takımına yükseldi. U21'de de forma giyen Murat'ın piyasa değeri 125 bin Euro. 1.75 boyunda olan orta saha ve forvet arkasında oynayabilen Murat Sağlam, dinamizmi ve sert şutları ile dikkat çekiyor.