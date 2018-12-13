Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, kötü sonuçlar nedeniyle görevden aldığı ancak sözleşmesinin devam ettiği Hollandalı teknik adamla yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞTIK"

"Kulübümüz teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ERSUN YANAL'IN TAKIMIN BAŞINA GELMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde prensipte anlaşma sağladığı Ersun Yanal'ı artık resmen takımın başına getirdiğini duyurması bekleniyor.