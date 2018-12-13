13 Aralık 2018, 11:10
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Fenerbahçe, Phillip Cocu'nun Sözleşmesini Feshetti

Fenerbahçe, bir süre önce görevden aldığı Phillip Cocu'nun sözleşmesini resmen feshetti.

Fenerbahçe'de Phillip Cocu dönemi resmen sona erdi. Sarı-lacivertliler, kötü sonuçlar nedeniyle görevden aldığı ancak sözleşmesinin devam ettiği Hollandalı teknik adamla yollarını resmen ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"KARŞILIKLI OLARAK ANLAŞTIK"

"Kulübümüz teknik direktör Phillip Cocu ile olan sözleşmesini, tarafların anlayış ve hoşgörüsü çerçevesinde karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Süreçteki işbirliği ve olumlu tutumu sebebiyle kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

ERSUN YANAL'IN TAKIMIN BAŞINA GELMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde prensipte anlaşma sağladığı Ersun Yanal'ı artık resmen takımın başına getirdiğini duyurması bekleniyor.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:10



YORUMLAR (32)
TURGUT YİLDİZ: af çıkmasn bence madem ocakalrında çalıştırlsınlar bedava yemek yok
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FETİ YILDIZ MHP: BÜTÜN FB LİARKADAŞLAR AF YASASINI DESTEKLEYİN
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  • BAHÇESİZ : NİYE DESTEKLİYCEKMİŞİM GİT ADAMI VUR ONDAN SONRA KADER GURBANI DE HADİ YALLAH BAŞKA KAPIYA
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SURUK KOKUSU: BU KOKUYU FENEVLİLER HİÇ Bİ ZAMAN UNUTAMIYCAK SNIFFFFFFFFFFFF FENEV SNIFFFFFFFFFF
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