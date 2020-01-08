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Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Son dakika: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

08.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 08.01.2020 23:35

Fenerbahçe Kulübü, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen savunma oyuncusu Simon Fallette'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kiralandığı kaydedildi. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz."

BU SEZON 1 MAÇTA OYNADI

27 yaşındaki Gineli oyuncu bu sezon Frankfurt formasıyla sadece bir maçta görev almıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe Kulübü, Almanya, Spor


HABER YORUMLARI (7)
FBLİ:iddia ediyorum bu transfer fbnin gelecek beş yıldaki degişmeyen stoperi olacak ve paraya para demeyecek.
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FB:Bu Adam zankadan ramiden jailsondan iyi..Adapte olurmu aceleden o başka
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GURBETDEYİZ:Her sey guzel olacaktir mis tabii
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HAKO7:3, 5 milyon değeri var transfermark ta ama sadece 1 maç yapması büyük sıkıntı rami gibi olmasın
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HAKİM:ÇÖPÇÜ COMOLİ Yİ İSTEMİYORUZ ...COMOLİ İSTİFA ÇÖPLERİNİDE AL GİT...
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EFEDAYI:Adil Rami''de bizi akllandırmamış demek ki. . .
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THEWİN:F. Bahçe transfer yapmayı unutmuş oynamayan adam almak nedir xkıxı
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