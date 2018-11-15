Son Dakika! Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: Koeman ile Yola Devam Etmek İstiyoruz

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, FBTV'ye açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatıyla ilgili konuşan Comolli, Erwin Koeman'ın takımın başında kalacağını belirtti.

Comolli'nin açıklamaları şu şekilde;

"TFF kuralarının farkındayız. Trabzon maçından önce kurallar çerçevesinde Erwin Koeman ile ilgili kararımızı vereceğiz. Erwin Koeman ile net bir şekilde konuştuk. Doğru kişinin şu an da o olduğunu söyledik. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyor. Yaklaşımı pozitifti.

"MAÇLARDA GÜLMEMİ BEKLEMEYİN"

"Maçlarda biraz daha gergin ve konsantre oluyorum. O anda benim gülmemi bekleyemezsiniz. Doğru kelime odaklanmak olacak. Etrafımdaki hiçbir şeyi göremiyorum. Beşiktaş maçında arkadaşlarım gelmişti. Maç sonu atmosfer çok güzel dediler, ben görmedim dedim. Maça odaklanıyorum. Takım nasıl daha iyi olur. Hocaya nasıl yardımcı olabilirim. Bunlara bakıyorum.

"OYUNCULARIMI ÖZEL ŞEKİLDE ÖDÜLLENDİRMEK İSTERİM"

Valbuena'yı alkışlamama konusuna gelirsek, ben oyuncularımı ödüllendirmek istiyorsam bunu özel şekilde yapmak isterim. Aynı şekilde kötü oynadıklarında da. Tebriklik bir durum olursa, bunu yüz yüze yapmayı tercih ederim. Maç sırasında tamamen sahaya odaklanırım. Çalıştığım diğer takımlarda da bu şekilde oldu. Beşiktaş maçından sonra bir arkadaşım atmosferin harika olduğunu söylemişti ama ben atmosferi hatırlamıyordum. Valbuena için söyleyebileceğim tek kelime: İnanılmaz. Hocamız Koeman, defansif olarak ondan bazı şeyler istemişti. Bunları da gerçekleştirdi. Kendisini çok iyi hissediyor. Onu böyle görmek çok güzel."

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