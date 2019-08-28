Haberler» Spor» Haber

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek.

28.08.2019 12:06
Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Önemli karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

İşte Süper Lig'in 3. haftasının maç programı ve görev alacak hakemler;

30 Ağustos Cuma

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

1 Eylül Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus

21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy

Fenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdıFenerbahçe, Kameni ile yollarını resmen ayırdı

Gündemi sallayacak gelişme! Mesut Özil, FenerbahçeGündemi sallayacak gelişme! Mesut Özil, Fenerbahçe'ye önerildi

FenerbahçeFenerbahçe'de Fernando Llorente harekatı!

Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi'ne Valbuena damga vurdu!

GalatasarayGalatasaray'dan Maicon için ilginç teklif!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Fırat Aydınus, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

YORUMLAR (19)
ARTI: 3 korner bi penaltı sayıyor bu hakem şimdiden evi arabayı satın fenere yatırın gerekirse trabzonu 8 kişi bırakır bu hakem
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
RİZELİ: Allah ım keşke şu Trabzonluları bir kezde olsa memnun edebilecek bir hakem yaratsaydın.Psikolojileri bozuk dolaşıyorlar etrafta .Birisi de iblis demiş sen yardım et ya Rabbi
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
TS FORZA: FENERİN TAŞERONU VE UŞAĞI RİZESPOR.
Yayından Kaldır
0 0
RİZELİ: Allah ım keşke şu Trabzonluları bir kezde olsa memnun edebilecek bir hakem yaratsaydın.Psikolojileri bozuk dolaşıyorlar etrafta .Birisi de iblis demiş sen yardım et ya Rabbi
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
EN BÜYÜK FORZA TRABZON: FENERBAHÇELİ VE EYYAMCI FIRAT AYDINUS GEÇEN SENE BURSALI YABANCI FUTBOLCUYA İNGİLİZCE KÜFRETMİŞTİ. AYRICA BAŞKA BİR MAÇTAN SONRA YARDIMCISI NI DARP ETTİ ANCAK HALEN EYYAMCI HAKEMLİĞİNE DEVAM EDİYOR NEDEN DİĞER İKİ HAKEM GİBİ BIRAKTIRILMADI HAKEMLİK BUNA YOKSA TFF VE MHK NİN TORPİLLİ HAKEMİ Mİ BU ŞAHIS. SORUMA YANIT GEREKLİ.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
TS: TFF Görev Basina gecmis. Sezonun ilk haftasindan itibaren TFF nin bu seneki rengi olmustu zaten. Fenerli firat is basina. Haydi Trabzon sen ona karsida durursun insallah
Yayından Kaldır
11 5
Cevap yaz
BİLMEDEN KONUŞMA: FTH RUMUZLU GEÇEN YIL TR KUPASI BJK-FB İNÖNÜDEKİ MAÇTA BJK Yİ YAKAN HAKEMMDİR AYDINUS BJK DÜŞMANIDIR. VE KOYU FENERLİDİR.
Yayından Kaldır
1 0
KSK Lİ MESUT: Hoşt... git başka yerde ağla...
Yayından Kaldır
1 6
FTH: bu adam Beşiktaşlı önce tuttuğu takımı öğren ondan sonra konuş
Yayından Kaldır
4 7
FUTBOL SEVER: Feneri şimdiden tebrik ediyorum. Bu hakemle maç kaybetmez.
Yayından Kaldır
9 5
Cevap yaz
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
14:13   Samsunspor'a yeni otobüs
14:12   Fenerbahçe'de trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor
14:08   Galatasaray'da Kayserispor maçı hazırlıkları
14:07   Salihlili minik karateciden uluslararası başarı
14:05   Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
14:05   Galatasaray'da Younes Belhanda takımla çalıştı
14:05   Salihli'de tenis kortları yenileniyor