Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Önemli karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.
İşte Süper Lig'in 3. haftasının maç programı ve görev alacak hakemler;
30 Ağustos Cuma
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu
31 Ağustos Cumartesi
19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk
21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa
1 Eylül Pazar
19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek
21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus
21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy