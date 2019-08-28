Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Önemli karşılaşmanın VAR hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.

İşte Süper Lig'in 3. haftasının maç programı ve görev alacak hakemler;

30 Ağustos Cuma

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: Mustafa Öğretmenoğlu

31 Ağustos Cumartesi

19.15 Konyaspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

21.45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: Suat Arslanboğa

1 Eylül Pazar

19.15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Hüseyin Göçek

21.45 Fenerbahçe - Trabzonspor: Fırat Aydınus

21.45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: Alper Ulusoy