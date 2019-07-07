Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Kosovalı santrforu Vedat Muriç'i transfer ettiğini açıkladı.
İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;
"Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.
Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.
Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.