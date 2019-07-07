07.07.2019 14:58
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Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

Son dakika! Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Kosovalı santrforu Vedat Muriç'i transfer ettiğini açıkladı. Sarı lacivertli ekip, Emre Belözoğlu, Max Kruse, Murat Sağlam ve Allahyar'ın ardından 5. transferini açıklamış oldu.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un Kosovalı santrforu Vedat Muriç'i transfer ettiğini açıkladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır.

Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.

Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye'nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika! Fenerbahçe Vedat Muriç'i transfer etti

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Çaykur Rizespor, Vedat Muriç, Fenerbahçe, Spor, Güncel

YORUMLAR (3)
CİMBOMBOM: Yeni slimani hayırlı olsun çok değil 3 5 maç sonra görüşürüz :))
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YUSUF: Seneye ki WinWin icin köseye para atin arkadaşlar. Bu sefer biraz daha fazla atin enflasyonu kuru dikkate alarak.
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KADIKÖY: Ha ha ha
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