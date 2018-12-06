06 Aralık 2018, 22:22
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor'u 1-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Islam Slimani kaydetti.

SLİMANİ 2 AY SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla 2 ay sonra gol atan Slimani golden sonra büyük sevinç yaşadı. Slimani sarı-lacivertli takımdaki gol sayısını 4'e çıkardı. Öte yandan karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

FREY MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Michael Frey ilk yarıda bir pozisyon sonrasında sakatlandı ve maça devam edemedi. İsviçreli oyuncunun yerine Eljif Elmas oyuna dahil oldu.

Türkiye Kupası,Giresunspor,Fenerbahçe
06 Aralık 2018 Perşembe 22:22



YORUMLAR (10)
HAYRİ: Sanki barcelona yımı yendi.
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?: Nasil seviniyor ezikler. Gunesli gunleri goreceklermis evet zira maclar ptff de gunduzleri oynaniyor.
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TEMEL: inşallah şike falan yoktur
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DOĞVUMU SAMET DOĞVUMU: Denk güçlerin maçında zor da olsa fenevbahçe güldü. Gelecek sezon PTT 1. ligde karşılaşacağınız takımlar hep bu düzeyde olacak. Güzel bir hazırlık oldu sizin için.
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BCBN: Nannananann Nanah cikita muz
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