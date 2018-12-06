Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupasında Giresunspor'u 1-0 Yendi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü 80. dakikada Islam Slimani kaydetti.

SLİMANİ 2 AY SONRA GOL ATTI

Fenerbahçe formasıyla 2 ay sonra gol atan Slimani golden sonra büyük sevinç yaşadı. Slimani sarı-lacivertli takımdaki gol sayısını 4'e çıkardı. Öte yandan karşılaşmanın rövanşı, 18 Aralık'ta Giresun'da oynanacak.

FREY MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Michael Frey ilk yarıda bir pozisyon sonrasında sakatlandı ve maça devam edemedi. İsviçreli oyuncunun yerine Eljif Elmas oyuna dahil oldu.