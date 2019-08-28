FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonuyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada ''FETÖ'nün Türkiye imamı M.Y. gözaltına alındı'' denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Bu sabah yapılan Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullandığı belirlene bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FETÖ'NÜN SÖZDE LİDERİNİN ÖZEL ŞOFÖRÜ DE YAKALANMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershanelerinin genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, dün Üsküdar'da saklandıkları adreste yakalanmıştı.