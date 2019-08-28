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FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu M.Y, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla İstanbul'da gözaltına alındı.

28.08.2019 13:36
FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonuyla gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada ''FETÖ'nün Türkiye imamı M.Y. gözaltına alındı'' denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, dün Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, örgütün sözde Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan kişilerin "gaybubet evi" olarak bilinen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı adreslerde olduğunu belirledi. Bu sabah yapılan Yapılan baskınlarda 8 kişi ile "Bylock Talk And Chat" adlı örgütün haberleşme programını kullandığı belirlene bir kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

FETÖ'NÜN SÖZDE LİDERİNİN ÖZEL ŞOFÖRÜ DE YAKALANMIŞTI

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye'de yaşadığı dönemde şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershanelerinin genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, dün Üsküdar'da saklandıkları adreste yakalanmıştı.

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı

3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (9)
NURETTİN CEVİZ: Orhan bey, üstadım, merak buyurmayiniz. Nagehan hanım eve akşamları yeterince ekmek götürüyor olmalı.
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MARCELLO: EDİYLE BÜDÜ NERDE YAV ABDULLAH GÜL BİDE DAVUROĞLU VARYA BUNLARDA TUTKLANSIN EDİ BÜDÜ
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DAMDAKİ KEMANCI: Abi , sağır sultan yakalandı , sarı çizmeli Mehmet ağa yakalandı , çadırımın üstüne şıp dedi damladı yakalandı . . . . . . . . . Anasını satayım SİYASİLER yok ağa be !!! Tamam şimdi kaçtınız , öbür tarafta Münker ve Nekir den nasıl kaçacaksınız ????
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YASLI KURT: milletin bildigi tanidigi meclis kürsüsünde öven hoca efendiye laf söyleyen karsisinda beni bulur diyen hocayi biz savunacagiz tabi terbiyesizlik yapmayin diye muhalif milletvekillerini azarlayan salya sümük aglayan peceteyi cebine koyan türbeye girermis gibi basini örten fetonun önünde diz cöken el etek öpen sofrasina oturan siyasi ayagi cok iyi taniyor feto ile gercekten mücadele edildigine inanmak icin bunlarinda yargilandigini görmek istiyor adil öksüzü kimler biraktirdi ögrenmek istiyor
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FUTBOL: YÜKLÜ MİKTARDA PARA ELE GEÇİRİLMİŞ DAĞITIN HADİ GARİBANA AMA NERDEEEEE. . . . .
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ÖFFF YALAN DÜNYA: siyasi ayagıııııııııııııııııııııııııı kimmmmmmmmmmmmmmm ulan????
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NKK: herkes biliyor kim tabiki koca harflerle yazalim , AKP: o kadar, delil ispat diyenide ta nesini. . . her sey kabak gibi ortada aslinda.
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KİM YAKALANDI: arıncın damatı yakalandı sanmıştım
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ADINIZI YAZIN: türkiye sorumlusunun evinde bayağı para varmış, 120 bin tl , bir ev parası bile yok. tühh. paraları nere kaçırmışlar acabaa
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