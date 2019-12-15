Son dakika: Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü Davao kentinin 56 km güneybatısı olan 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Yerel saatle 14.11'de meydana gelen deprem yerin 28 km altında oluştu. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

YAKIN ZAMANDA 144 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler'de, 15 Ekim 2013'te meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 144 kişi hayatını kaybetmişti.