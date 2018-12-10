Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Sarı Yelekliler ile İlgili Dikkat Çeken Açıklama: OHAL İlan Edeceğim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, "Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Bu hafta içerisinde önemli kararlar vereceğim." dedi.

"ÜLKEDE DERİN VE HAKLI BİR ÖFKE MEVCUT"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron haftalardır devam eden sarı yelekliler protestosu nedeniyle saat önemli açıklamalarda bulundu.

Macron, "Ülkede derin ve haklı bir öfke mevcut. Aday olurken söylediklerimi unutmuş değilim. Ekonomik ve sosyal bir olağanüstü hal ilan edeceğim. Bu hafta içerisinde önemli kararlar vereceğim. " dedi.

"İŞSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRMAMIZ GEREKİYOR"

Macron, "Çok ciddi kurallar ile ekonomimizi korumamız gerekiyor. Halk bize son 18 ayda bu talepte bulunuyor. İşsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Bu kolektif bir projedir. Avrupa'nın da gerçekleştirmesi gereken bir projedir. Herkesin fikrini dinlemeliyiz. Herkesin de bu tartışmaya katılımcı olması gerekiyor. Bizim istediğimiz böylesine daha iyi yaşam şartlarının ortaya konması gerekmektedir. Ülkenin onlarca yıldır merkezi şekilde yönetilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"2 BİN EURODAN AZ MAAŞ ALANLARA ZAM YAPILACAK"

Macron, "Tarihi bir dönüm noktasındayız. Ayda 2 bin eurodan az maaş alanlara zam yapılacak. Özel sektör de çalışanlarına zam yapsın" diye konuştu.

MACRON, İŞÇİ VE İŞVEREN KONFEDERASYONLARI LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Macron öncesinde işçi ve işveren konfederasyonları liderleriyle görüştü. Toplantıdan çıkan sendika yetkilileri Macron'un 4,5 saatlik görüşmede hiçbir şey söylemediğini ve not aldığını belirtiler.

Fransa'da 17 Kasım'da başlayan "sarı yelekliler"in hayat pahalılığı eylemleri dördüncü haftasında Macron karşıtı isyana dönüştü. Cumartesi günü ülke çapında yapılan eylemlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasını isteyen sloganlar dikkat çekti.