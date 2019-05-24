Fransa'da Bombalı Saldırı! Yaralılar Var

Fransa'nın Lyon kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Biri çocuk 13 kişinin yaralandığı saldırı, bombalı çantayla düzenlendi.

BOMBACI ÇEVREDEKİ KAMERALARCA TESPİT EDİLDİ

Patlama kent merkezinde trafiğe kapalı bir sokakta meydana geldi. Saldırgan bombalı valizi bir pastahanenin önüne bırakıp kaçtı. Parça tesirli el yapımı bombanın patlaması sonucu sokakta bulunan biri çocuk 13 kişi yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtiliyor. Patlama sonrası mobesa kameraları incelendi. Patlayıcı içeren çantanın, siyah kazaklı, bermudalı, kafasını gizlemiş, siyah gözlüklü bir erkek tarafından bırakıldığı belirlendi.

Görüntülerde bombacının bisikletle olay yerine geldiği görülüyor. Polis, bisikletle kaçan çantalı bombacıyı arıyor. Bombacının 30-35 yaşlarında olduğu belirtildi. Paris Terörle Mücadele Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerinden ilk görüntüler: