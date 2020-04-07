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Son Dakika: Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi

Son dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi. Bu rakam ülkede "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti.

07.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:28

Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.

Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 777 artışla 78 bin 167'ye, bakımevlerinde de enfekte kişi sayısının 30 bin 902'ye yükselmesiyle ülkede toplam vaka sayısının 109 bin 69 olduğunu dile getirdi.

Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 131'e ve iyileşen kişi sayısının da 19 bin 337'ye çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 607 ve yaşlı bakımevlerinde 820 olmak üzere 1427 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 10 BİNİ AŞTI

Salomon, ölü sayısının hastanelerde 7 bin 91'e ve yaşlı bakımevlerinde 3 bin 237'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 10 bin 328 olduğunu belirtti.

Salgının ülkede henüz pik yaptığını belirten Salomon, serbest dolaşımın sınırlandırılmasının kaldırılmasının henüz gündemde olmadığını söyledi.

Salomon, bakımevlerinin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

SERBEST DOLAŞIMIN SINIRLANDIRILMASI

Öte yandan Başbakan Edouard Philippe, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılmasının henüz kaldırılmayacağını belirterek, "Bugünkü öncelik eve kapanmanın olumlu etkisinin görülmesi ve virüsün yavaş yayılmasını sağlamaktır. Böylece yoğun bakıma girecek kişilerin sayısı hastanelerin kapasitesini aşmaz." dedi.

Ülkede serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırılması 15 Nisan'a kadar uzatılmıştı.

BAZI KENTLERDE VATANDAŞLAR İÇİN MASKE SİPARİŞİ

Başkent Paris'in Belediye Başkanı Anne Hidalgo, France Info radyosunda yaptığı açıklamada, gelecek günlerde Parislilere verilmek üzere 2 milyon maske sipariş ettiklerini söyledi.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, BFMTV kanalında kent sakinlerine ve esnafa maske dağıtılacağını belirtti. Bordeaux Belediyesinden yapılan açıklamada kent sakinleri için 800 bin maske sipariş edildiği ifade edildi.

Ülkede Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları yeterli maskeye sahip olmadıkları konusunda şikayetlerini dile getirmişti.

Son Dakika: Fransa’da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328’e yükseldi
Etiketler: Fransa, Güncel

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Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 saatte 1427 artarak 10 bin 328'e yükseldi
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