Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüs salgınının en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

31.03.2020 20:37 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:19

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 40 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa 'da hızla yayılmaya devam ediyor. Kovid-19'un en yaygın olduğu Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa 'da, ölü sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

VAKA SAYISI 52 BİNİ AŞTI

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

YOĞUN BAKIMDAKİ HASTALARIN YÜZDE 60'I 60-80 YAŞ ARALIĞINDA

Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi. Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Kovid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.

Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Salgının en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e, vaka sayısı ise 77 bin 635'e ulaştı.

İngiltere'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı. Hollanda'da ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 175 artarak 1039'a çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 12 bin 595'e çıktı.

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 kişi artarak 8 bin 189'a, vaka sayısı ise 85 bin 195'ten 94 bin 417'ye yükseldi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: Fransa’da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523’e yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Fransa, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

İlgili Haberler

Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428’e yükseldiSon Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Son dakika: İspanya’da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybettiSon dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801’e ulaştıİngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
31 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!31 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!Hangi şehirlerde koronavirüs karantinası uygulanıyor? Kaç şehirde karantina var. Hangi şehirler karantinada? Karantinadaki il, ilçe ve köyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Koronayı hafife alan Belarus’ta ilk ölüm gerçekleşti! Vakalar artıyor Haberler
Koronayı hafife alan Belarus'ta ilk ölüm gerçekleşti! Vakalar artıyor
Fed’den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak Haberler
Fed'den yeni koronavirüs hamlesi! Kredi kolaylığı sağlayacak
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Rusya’da evlenmek de boşanmak da yasaklanıyor Haberler
Rusya'da evlenmek de boşanmak da yasaklanıyor
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haberler
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu

Son Dakika Dünya Haberleri

22:14: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haberler 22:14: Suudi bakandan hacı adaylarına: Hac için acele etmeyin, süreci takip edin - Haberler 22:11: Anne ve 3 çocuğu yangında mahsur kaldı - Haberler 22:07: Yorganla parktaki bankta yatan yaşlı adama Aksaray Belediyesi sahip çıktı - Haberler 22:05: DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu - Haberler 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart 20:37: Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi - Haberler 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 19:51: Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi - Haberler 19:34: Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu - Haberler