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Son Dakika: Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü

Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Fransa ve Almanya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 588 kişi hayatını kaybetti.

02.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 02.04.2020 21:01

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 50 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa 'da hızla yayılıyor. Fransa ve Almanya 'da ölümcül salgın nedeniyle son 24 saatte 588 kişi yaşamını yitirdi.

ALMANYA'DA ÖLÜ SAYISI BİNİ AŞTI

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 117 artarak 1048'e yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıkları ve John Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, Almanya'da vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 478 artarak 83 bin 459'a, ölenlerin sayısı ise 117 artarak 1048'e yükseldi.

Almanya'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet Bavyera olurken onu ülkede en fazla Türk'ün de yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya (KRV) takip etti.

Bavyera'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 298, KRV'de 216 oldu.

FRANSA'DA BİR GÜNDE 471 KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 471 artarak 4 bin 503'e yükseldi.

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Son Dakika: Almanya ve Fransa’da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü
Etiketler: Almanya, Avrupa, Fransa, Dünya, Güncel

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Almanya ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 588 kişi öldü

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