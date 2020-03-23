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Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi

Son dakika: Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise son 24 saatte 3 bin 838 artışla rekor kırdı.

23.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:59

Fransa 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 860'a, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 19 bin 856'ya yükseldi.

"20 MİLYON MASKE DAĞITILACAK"

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda bu salgını yenmeyi umduklarını söyledi.

Bu hafta, hastane ve yaşlı bakım evlerine 20 milyon maske dağıtılacağını kaydeden Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 838 artışla 19 bin 856'ya yükseldiğini belirtti.

Veran, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 82'ye çıktığını aktardı.

ÖLÜ SAYISI 860'A YÜKSELDİ

Salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 860'a yükseldiğini duyuran Veran, ülkede her gün yaklaşık 5 bin virüs testi yapıldığını, böylece Avrupa'da bu konuda "ortalamanın üstünde" olduklarını vurguladı.

Veran, hastanelerde alarm seviyesinin 2'ye çıkarıldığını söyledi. Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısına ulaşıldı.

Bu arada, Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren doktorların sayısı da 5'e çıktı.

İTALYA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi. Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısı ise 50 bin 418'e ulaştı.

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Son Dakika: Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860’a yükseldi

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Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Etiketler : fahrettin koca, Fransa, Dünya, Güncel

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