Fransa Geri Adım Attı! Akaryakıt Vergisi Zammı Askıya Alınıyor

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesine karşılık, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım geldi. Macron, akaryakıta ek vergi zammını askıya aldığını açıkladı.

SARI YELEKLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümete karşıdaha geniş çaplı taleplerle isyana dönüştü.

MACRON'DAN GERİ ADIM GELDİ

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemcilerin, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülmesine karşılık, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geri adım geldi.

AKARYAKITA EK VERGİ ZAMMI ASKIYA ALINDI

Dış basının son dakika koduyla duyurduğu haberlerde, Macron, akaryakıta ek vergi zammını askıya aldığını açıkladı.

EYLEMCİLER, VERGİLERİN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan başta akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 424 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Göstericiler, Paris caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonunu ateşe vermiş, polislere taş ve şişe fırlatmıştı. Paris sokaklarında sık aralıklarla ses bombaları duyulmuştu. 17 Kasım'dan bu yana gösterilerde çıkan olaylarda 2 kişi hayatınıkaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.



