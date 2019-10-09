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Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı

Fransa, Almanya ve İngiltere, Türkiye'nin Suriye harekatı için BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yaptı.

09.10.2019 17:44

Fransa ve İngiltere'nin, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yaptığı bildirildi.

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin, İngiltere ve Almanya ile birlikte Türkiye'nin harekatının görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdıklarını açıkladı.

"ORTAK KINAMA YAYINLAYACAĞIZ"

Montchalin, üç ülkenin Türkiye'yi güçlü bir şekilde kınayacakları ortak bir açıklama yayınlayacağını, AB'nin ise böyle bir metin üzerinde henüz anlaşmadığını söyledi.

Bugün önceki saatlerde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un PKK/YPG'nin sözde sözcüsüyle konuşarak, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyeceği duyurulmuştu.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren harekata ilişkin bilgilendirildi" ifadelerini kullandı.

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