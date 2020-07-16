Son dakika... ’Futbolda şike’ davasının duruşması yapıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un duruşmadan çıkışı

Katılımcıların duruşmadan çıkışı

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın adliyeden görüntüleri İSTANBUL - Yargıtay 5. Ceza Dairesinin, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 36 sanık hakkında verilen beraat kararlarını usulden bozduğu "Futbolda şike" davası, yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya Yıldırım da katıldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç duruşmayı izleyici olarak takip etti.