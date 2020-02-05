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Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

05.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:35Son Dakika: Galatasaray, Alanyaspor'a 2-0 yenildi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Bakasetas ve 55. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ev sahibi ekibin 90+3. dakikada Musa Çağıran ile attığı gol VAR kararı sonrası iptal edildi.

RÖVANŞ 12 ŞUBAT'TA

Mücadelenin rövanşı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

ALANYASPOR TARAFTARINDAN LİNNES'E ÇİÇEK

Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu. Her iki takım taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. 10 bin 842 kişilik statta tribünlerin büyük ölçüde dolduğu gözlendi. Öte yandan, Alanyaspor'un Norveçli taraftarları, maç öncesi Galatasaraylı oyuncu Martin Linnes'e çiçek verdi.


Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor

HABER YORUMLARI (14)
TRAKYALI:ne acaip başlık gs yenildi. . alanya yendi değil. . ayıp olur sonra gs yenildi. .
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TARIK ERDAL VOLKAN:Ya hoca Alanya hafife alınacak takım mı öyle bir kadroyla çıkıyorsun.şaka gibi valla ya.
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TS, SEVMEZ:Kurtçuk
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:imPARAtoner hz.nin suratı yine lahana gibiydi hahahahaa beter olun ultravestiler sizi
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YGH:Kendinle karıştırdın herhalde. Düdük makarna...
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REMZİCAN BAYLIM:tbrk edmek aselettendir. bir gs olarak tebrik ediyorum ve helel olsun diyorum.
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İMPARATORRRRRR.:CİNCONA VE ZIMPARATORA GEÇMİŞŞŞŞ OLDUUUU.
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TS, SEVMEZ:Sanada geçmiş. :)
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YAŞLI KURT:Şike saray kendi sahasında 4 -1 yener ve tur atlar
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TS, SEVMEZ:Yaşlı zırt, yat zıbar laa... Bunadın iyice. Ihlamurunu iç zıbar.
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