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Galatasaray Andone'yi resmen açıkladı

Galatasaray, Florin Andone'yi 700 bin euroya kiraladığını KAP'a bildirdi. Rumen oyuncu yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.

02.09.2019 18:34

Galatasaray, Florin Andone'nin Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Rumen golcü, 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Galatasaray Andone'yi resmen açıkladı

Galatasaray, Spor

YORUMLAR (4)
BLADE: Sampiyonlar Liginden para geldi ya arap yogurdu bol bulunca demisler , bir ara tt net arena yapilirken ramazan gunu iscilerin paralarini odememisti gs klubu hic unutmam les gibi 3 kurus etmez adama senelik 2.5 milyon euro
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HAYAT: Yazık o paraya
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GERCEKCİ: Bu oyuncu neyi kanitlamiski, de buna 2. 5 milyon veriliyor senede.
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YANLIŞ MI: 2, 5 milyon euro para yedek forvet için çok fazla bir maaş bence.
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