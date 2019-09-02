Galatasaray Andone'yi resmen açıkladı

Galatasaray, Florin Andone'nin Brighton'dan 700 bin euro karşılığında kiralandığını açıkladı. Rumen golcü, 2,5 milyon euro garanti ücret alacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Florin Andone ve Kulübü Brighton & Hove Albion FC ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 700.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.500.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."