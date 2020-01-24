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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok

Son dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Arda Turan gündemimizde yok, bize intikal eden bir şey de yok." dedi.

24.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:14

Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte kamera karşısına geçti. Cengiz, "Bu toplantının bir tek amacı var, 28 Ağustos Aralık Antalyaspor maçından bugüne en az her maç sonrası bir eski ve bize hizmet etmiş Galatasaraylı kardeşimiz, eski bir futbolcumuz hakkında oluşan polemikler, camiada bir ayrışma, yanlış bilgilenme, yanlış bilgilendirme olgusunu gördüğümüz için bu toplantıyı yapma kararı aldık. Camianın kenetlenmesi ve sonsuza dek sürecek şampiyonluk yürüyüşleri için yapmayı düşündük." dedi.

"BİZDE TRANSFER BÖYLE"

Cengiz, "Sayın teknik direktörümüzün açıklamalarından sonra sadece bir kez konuştum 'Bu futbolcu gündemimizde yok ev bize intikal eden resmi bir istek yok' dedim. Bizde transfer iki yıldır şöyle yapılır, transfer bu kardeşimiz gibi bilinen bir isim ise sportif direktör inceler, teknik direktör ve ekibi de inceler ve sonra da onların üzerindeki Abdurrahim Bey'e gelir. Abdurrahim Bey de bu transfer FFP sınırları içerisinde onaylar ve iş finalde bana gelir. Bizde transfer böyle." diye konuştu.

"ARDA'NIN YOLU AÇIK OLSUN"

Başkan, "Biz, teknik kadronun istediği hiçbir şeye 'Hayır' demedik, Arda Turan'a gelene kadar... Biz camianın aynasıyız. 'Camia ve taraftar ne diyor?' buna bakarız. Bu kardeşimizle ilgili bize gelen bir şey yok. Sayın teknik direktörümüze hem sözlü hem de telefonda ilettik, gündemimizde olmadığını söyledik. Camiama tekrar söylüyorum, bu kardeşimiz şu anki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Bu konu kapansın. Arda Turan zamanında Galatasaray'da oynamış, para kazandırmış, yolu açık olsun. Arda Turan ile özel bir husumetimiz yok. Hayatında hayırlı yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Arda gündemimizde yok

Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz, Galatasaray, Spor


HABER YORUMLARI (8)
HMM:''''ben o cümleyi kullanmazdım. ben bitti demeden bitmez. fikir ayrılığı var. konuştuk iyi yönetin kararı dedik. eve gitmeden yaymışlar. '''' imparator.
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FENERLİBAHÇELİ34:''Galatasarayı yönetenler istemiyor. . '' lafı da enteresandır.
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KENAN:Mıstafa arda gelince nasıl çark edeceksiniz merakla bekliyoruz bakalım kim patron
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YORUMCU:BİRİ BOZACI DİĞERİ ŞIRACI. PARATONEL ZATEN KAÇACAK ZEMİN HAZIRLIYORDU ODA OLUŞTU. MANEVİ OĞLUNU DA ALIP GİTSİN . BELKİ İTALYA DAN ÇAĞIRIRLAR. KURTULAMADI TÜRK FUTBOLU BU ARABESKLERDEN.
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METİN:büyük başkan helal sana terimin ağzına bakma ilk yarı aldırdığı adamların hepsi fos çıktı kulüp milyon dolarlarca zarar etti diagneyi istedin oynatsaydın ya terim efendi
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ADİL OL:alın ardayı yanlış yapıyorsunuz arda gs da oynayan bir çok sporcudan daha kaliteli hata küçüğün af büyüğün yoksa iflah olamayız
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GS YASİN:Arkadaş İS TE Mİ YO RUZ biz bu popçuyu. Ağzına sağlık Başkan
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AVC:ağzına sağlık başkan istemiyoruzzz
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