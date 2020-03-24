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Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak

Teknik Direktör Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Başkan Mustafa Cengiz ile yöneticiler Kaan Kançal ve Yusuf Günay da teste tabi tutuldu. Yönetici Yusuf Günay, yakın zamanda böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacak.

24.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:12

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.

YUSUF GÜNAY 24 SAAT HASTANEDE TUTULACAK

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

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Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak

Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Cengiz, Yusuf Günay, Galatasaray, Spor

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Kaan Kançal koronavirüs testine girdi, Yusuf Günay 24 saat hastanede tutulacak

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