Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.
İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu:
Kaleci: Muslera, Okan
Savunma: Mariano, Luyindama, Nagatomo, Marcao, Şener, Ömer
Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina
Forvet: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor
İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın fikstürü şu şekilde:
18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray
1 Ekim: Galatasaray-PSG
22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid
6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray
26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge
11 Aralık: PSG-Galatasaray