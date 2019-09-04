Galatasaray'da 6 isim Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı!

Galatasaray'da Ahmet Çalık, Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Emre Taşdemir Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu:

Kaleci: Muslera, Okan

Savunma: Mariano, Luyindama, Nagatomo, Marcao, Şener, Ömer

Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina

Forvet: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor

İŞTE GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile birlikte A Grubu'nda yer alıyor. Sarı kırmızılı takımın fikstürü şu şekilde:

18 Eylül: Club Brugge-Galatasaray

1 Ekim: Galatasaray-PSG

22 Ekim: Galatasaray-Real Madrid

6 Kasım: Real Madrid-Galatasaray

26 Kasım: Galatasaray-Club Brugge

11 Aralık: PSG-Galatasaray