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Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Son dakika: Galatasaray Kulübü, Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

13.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:09

'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Steven Nzonzi

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray Profesyonel A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 15 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1287 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.

Son Dakika: Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray, Futbol, Spor


HABER YORUMLARI (8)
GALA1905:Keske terimde kadro disi yada hatta klub disi birakilsa süper olur.
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LİON:Imparator sil süpür bunları kaleci hariç hepsini yolla
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MİSAFİR:böyle ise yaramayan efden püfden adamalara para verirseniz, böyle olur
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HH42:adam hocayı sevmiyorum dedi diye kadro dışı bırakıldı sevmek zorundamı
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YAZIK:Kim ne derse desin bu adam bu takım için 2 gömlek üstünde . . . sene başından beri Muslera ile performansı en iyi olan isim !
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İKİL FATİH:Aslında fatih terim kadro dışı bırakılmalı takımın dengesini bozuyor
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KRAL TERİM:TEMİZLİK BAŞLADI VUR NEŞTERİ İMPARATOR ARTIK LİGE ODAKLANMA ZAMANI
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ÇELLOCUBAŞI:Helal terim
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