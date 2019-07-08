08.07.2019 19:09
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Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşme uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Terim yıllık 18 milyon lira kazanacak.

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in sözleşmesinin 2+3 yıllığına uzatıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

YILDA 18 MİLYON LİRA

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret,18.000.000-TL (onsekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."

Galatasaray, Fatih Terim'i KAP'a bildirdi!

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YORUMLAR (10)
KERİMOVA: Yuh be bu futbolda dönen para nedir be resmen zulümdür ekmek bulamayanlar varken yıllık 18 milyon bi insan nasıl alabilir o parayı nasıl hakettiğini düşünebilir.
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KUBİ: Eger bu parada benim vergimin hakki varsa... haram olsun....bu parayi devletin parasini savuranlar ....
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BRÜTÜS: Hayalimde bile göremem bu paraları. Akıl sağlığını bozar. Hem de bir sezonda. Bsu be
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ADALET: O aldığı paranın vergisi ni veriyor mu acaba işçiden yüzde 20-30 vergi kesmesini biliyorlar bu kadar paranın vergisi neden kesilmiyor
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FİRST: İLK ALTI AY 1905 TL ONDAN SONRA ZORTLATMA. . . :))))
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AHMET: bir günde 2083 lira kazanıyor askeri ücret adalet
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AHMET PARAYI DUYUNCA HESABI ŞAŞTI : Bi günde 49315 tl kazanıyor :) yaklaşık 25 asgari ücretli
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CİMBOMLU: Ben taraftar olarak sahada oynanan oyuna ve başarıya bakarım. Hocanın ne kadar kazandığı ve sözleşmesi beni ilgilendirmez. Takımdan ayrılırsa haber yapılır.Parası olan var olmayan var. Yapmayın böyle haberler kardeşim!
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E.K TEBRİKLER: Helal olsun
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ÜMİT: Zenginin Mali zügürtün çenesini yorar.Herkes vay günlük sukadar kazaniyor bilmem ney yazmis.Tamamda hicbirsey durup dururken gelmez kolaysa sizde oralara gelin ozaman bu muhabbeti yapmazsiniz.
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