Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere bitti

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Mücadele başladığı gibi golsüz berabere sona erdi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede iki takımda bulduğu pozisyonları gole çeviremeyince derbide gol sesi çıkmadı ve iki takım birer puan aldı. Maçın belkide en önemli pozisyonları 50. ve 54. dakikalarda yaşandı. Galatasaray'ın 50. dakikada Falcao ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ev sahibi ekibin 54. dakikada penaltı beklediği pozisyonda VAR uyarısıyla incelemeye giden Cüneyt Çakır, pozisyon öncesinde Ryan Babel'in elle oynadığına hükmetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 11'e, Galatasaray da puanını 9'a yükseldi.

BELHANDA MASKEYLE OYNADI

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.

DERBİDE İLKLER YAŞANDI

Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı.

Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.

FATİH TERİM VE YARDIMCILARI ŞAŞ İLE DAVALA YİNE TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, cezalarından dolayı yine tribünden maçı takip etti.

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklama nedeniyle 4 maç ceza alan ve sonrasında bu cezası 3 karşılaşmaya inen Terim, Fenerbahçe derbisinde de takımının başında sahaya çıkamadı. Terim, cezasını bu müsabakayla tamamlamış oldu.

Aynı karşılaşmada 3 maç ceza alan Ümit Davala da son kez tribünde bulundu. Galatasaray'ın bir diğer yardımcı antrenörü Hasan Şaş ise geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ardından 8 maç ceza almıştı.

Galatasaray taraftarlarının Fatih Terim maskeleri takarak tecrübeli teknik adama destek verdiği görüldü. Geçen iki haftada olduğu gibi Fenerbahçe derbisinde de Galatasaray'ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

ALBAYRAK'TAN SICAK KARŞILAMA

Derbi maç öncesi protokol tribünün girişinde bekleyen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncuları sıcak bir şekilde karşıladı. Albayrak, otobüsün stada gelmesi sırasında otobüstekilere el salladı.