Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak. Derbinin VAR hakemleri ise Koray Gençerler, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy olacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

6. haftanın bir diğer önemli maçı olan Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcıları, Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat, Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.

İşte haftanın hakemleri:

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)