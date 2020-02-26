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Son Dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 80-75 yenerek 9 yıllık hasretini dindirdi

Son dakika: Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 20 yıl 3 ay sonra mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı takım, Basketbol Süper Ligi'nde de deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek 9 sene sonra rakibini deplasmanda mağlup etti.

26.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:20Son Dakika: Galatasaray, Fenerbahçe'yi 80-75 yenerek 9 yıllık hasretini dindirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko'yu 80-75 yenerek yaklaşık 9 yıl sonra rakibine deplasmanda üstünlük kurdu. Karşılaşmaya Fenerbahçe iyi başladı ve Nando De Colo'nun basketleri ile skoru 15-4'e getirdi. Daha sonra Galatasaray, Yiğit Arslan ve Auguste ile sayılar bulsa da sarı-lacivertliler ilk periyodu 22-19 önde tamamladı. İkinci periyotta ribauntlardaki üstünlüğünü iyi kullanan Galatasaray, hücumda daha iyi bir basketbol oynadı. Sarı-kırmızılılar, Roberson'un üst üste basketleriyle maçta ilk defa öne geçti (22-29). Son bölümde Derrick Williams ile etkili olunca devreye 39-38 üstün girdi.

MAÇIN EN SKORERİ ZACH AUGUSTE OLDU

Üçüncü periyodun başında Jan Vesely ve Derrick Williams ile basketler bulun Fenerbahçe skoru 46-41 yaptı. Roberson'ın üst üste basketleri ile 10-0'lık seri yakalayan (51-57) Galatasaray, öne geçti ve periyodu da 57-53 üstün tamamladı. Son periyoda baskılı başlayan Fenerbahçe, hücumda da başarılı atışlarıyla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 63-59 lehine çevirdi. Çekişmeye sahne olan son bölümde Alex Poythress'ın basketleri ile öne geçen Galatasaray parkeden 80-75'lik skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe ise 5. mağlubiyetini aldı. Müsabakanın en skoreri sarı-kırmızılılarda 17 sayı ile oynayan Zach Auguste olurken, sarı-lacivertlilerde ise Nando De Colo 15 sayı ile takımına katkı verdi.

MAÇI ALİ KOÇ DA İZLEDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi locasından takip etti. Başkan Koç mücadelenin son anlarını ayakta takip etti. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde kazandığı Türkiye Kupası sergilendi. Öte yandan Fenerbahçe'nin Çek basketbolcusu Jan Vesely, Galatasaray maçı ile birlikte, Basketbol Süper Ligi'nde 150. müsabakasına çıktı.

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde de futbolda Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı.


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HABER YORUMLARI (11)
YİGEN:Korun istedigi 1 goz, Allah verdi 2 goz
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M.A:merak ediyorum bu ali koç da hiç utanma varmı acaba. . ?
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KADIKÖY:9 yılda 1 mi bu gs takım falan değilmiş. Bozuk saat gibi. Ara sıra denk geliyo. Siz ali koç a dua edin. Ne büyüksün Fenerbahçe. 9 yıl bile olduğunu biz unutmuştuk
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GENC FENERBAHCELİ:Hersey guzel olmaya devam ediyor devammm Alim devam kim tutar seni cincona vede diyerlerine hizmet etmeye fenerbahceyi bitirmeye gelmissin devam Alim devam fenerbahce ali Baba civtliyine dondu devam Alim devam kim tutar ersun, la ikinizi devam Alim devammm
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ZİYAA:Acıların takımı Fenerbahçe!
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JUVENTUSLU HATUN:U 19 ligi 1-3 süper lig 1-3 Basket Süper Ligi 70-85 böyle bir sey olabilirmi yaa
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BARIŞ:Böyle birşey olabilir mi ya??????
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FETİ:allah verdikçe veriyor)):
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AHMET:ali koç gizliden gsaraylı olmasın fb li numarası yapıyordur belkide
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DR. JIVAGO:Olur, olur. . . Bal gibi olur.
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