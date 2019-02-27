27 Şubat 2019, 16:02
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Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupasında Galatasaray, 2-0'lık galibiyetin rövanşında Hatayspor'a deplasmanda 4-2 yenildi ancak deplasman golü avantajıyla tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray 21. dakikada Muğdat'la 1-0 öne geçti. İlk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise 53. dakikada Emre Akbaba skora 2-0 getirdi. Galatasaray tam rahatladım derken Hatayspor fırtınası başladı. 59. ve 79. dakikada Gökhan Karadeniz'in golleriyle Hatayspor beraberliği yakaladı.

HATAYSPOR 3-2 ÖNE GEÇTİ

Baskısını arttıran Hatay ekibi Mirkan'la bir gol daha bularak öne geçti. 88. dakikada ise çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Selim Ilgaz'ın çizgiden yaptığı vuruşunda top İsmail Çipe'nin bacaklarının ardından filelere gitti. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu gole hükmetti.

Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.

Türkiye Kupası, Galatasaray, Hatayspor, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (80)
DOBRAADAM: galatasaray kadar ballı takım yok akhisarı tesadüf golle yendi son saniye,hatayı tecrübeyle eledi daha nicesi var.
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AĞA: Kupadan elendiniz öyle yada böyle Yarı finale çıktılar mı ?
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AVRUPA ŞAMPİYONU GALATASARAY: Fenerliler başlık zorunuza gidiyor biliyorum , bide 7-0 , sizden çok daha fazla aldığımız kupalarda çabası.
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FENERLI-1: BUYUK TAKIMLARIN ONEMSEMEDIYI BIR KUPADA BUYUMEY YOLUNDA BUYUK BIR ADDIM
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  • UAGS37 : ÜMRANİYESPOR 2 MAÇTADA İÇİNİZDEN GEÇTİ KUŞ KUŞ KONUŞUYORSUN HALA BİRDE PUAN SIRALAMASINA BAK ÇOK EZİK YERDESİNİZ SESİN TEPELERE GELMİYOR. . . .
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