Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray 21. dakikada Muğdat'la 1-0 öne geçti. İlk yarı da 1-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise 53. dakikada Emre Akbaba skora 2-0 getirdi. Galatasaray tam rahatladım derken Hatayspor fırtınası başladı. 59. ve 79. dakikada Gökhan Karadeniz'in golleriyle Hatayspor beraberliği yakaladı.

HATAYSPOR 3-2 ÖNE GEÇTİ

Baskısını arttıran Hatay ekibi Mirkan'la bir gol daha bularak öne geçti. 88. dakikada ise çok ilginç bir pozisyon yaşandı. Selim Ilgaz'ın çizgiden yaptığı vuruşunda top İsmail Çipe'nin bacaklarının ardından filelere gitti. VAR'a giden hakem Yaşar Kemal Uğurlu gole hükmetti.

Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.