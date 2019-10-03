Son Dakika: Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Unit - Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Unit - Ansaldo ortaklığında Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.

2007 YILINDA KURULMUŞTU

Yeni Elektrik, 2007 yılında kurulmuş ve 2008 yılında üretim lisansını alarak Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim tesisi kurma hakkı kazanmıştı.

2013 YILINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Unit - Ansaldo ortaklığı olan şirketin 865 MW'e kurulu güçteki doğal gaz kombine çevrim santralinin inşaatı 2013 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.