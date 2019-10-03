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Son Dakika: Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Son dakika: Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etti.

03.10.2019 11:01

Unit - Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Unit - Ansaldo ortaklığında Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.

2007 YILINDA KURULMUŞTU

Yeni Elektrik, 2007 yılında kurulmuş ve 2008 yılında üretim lisansını alarak Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim tesisi kurma hakkı kazanmıştı.

2013 YILINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Unit - Ansaldo ortaklığı olan şirketin 865 MW'e kurulu güçteki doğal gaz kombine çevrim santralinin inşaatı 2013 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.

Son Dakika: Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Galatasaray, Ünal Aysal, Gebze, Spor, Ekonomi

YORUMLAR(10)
PATOZ:A. Demek ki elektriği yeterince pahalı satamıyor ki, maliyeti kurtarmayıp zarar ediyor. B. Kazandığı parayı başka kanallara aktarıp zarar gösteriyor. C. Banka kredisi ile dönen bir şirket, paranın maliyeti yükselince zarar ediyor. D. Hepsi
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JUNİOR FALCAO:DROGBA SNİJDERİ BİZE GETİREN BAŞKAN GİBİ BAŞKAN ALLAH YARDIMCIN OLSUN
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YERSEN:Elektrik üretim şirketi yani müşterisi hazır devlet üretim maliyeti belli sattığı para belli müşteri sıkıntısı çekmeyen bi şirket nasıl iflas edebilir. sadece bu şirkette değil şirketlerin yüzde 90ı her sene zarar açıklıyor zarar eden bi adam niye iş yapar? göz göre göre vergiden kaçırıyorlar göz göre göre hırsızlık yapıyorlar
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YORUMCU:hani enflasyon tek haneye düştü ekonomi uçmaya başladı diyorlardı ne oldu? bu haberde de olduğu gibiherkes ekonominin uçurumdan düşüp dibe çarptığını yaşayarak görüyor zaten
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TOPUNUZUN SÜLALESİNİ:YEMEĞE GÖTÜREYİM
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GÜLLÜ OĞLU:6S bu , tuttuğunu öper vallahi . Hüüüüüp sömürür , yek ekmeğe muhtaç bırakır
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VATANDAŞ:hükümetttttt nerdesin kurtarrrrrr ağaoğlunu kurtardın yaaaaa haaahaaaahaaaaa
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GECELERİN YARGICI:ÇİLEKLER OLANA KADAR KALSAYDIN BARİİİİİİİ
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ULTRA:cimri patron
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