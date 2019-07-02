Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Şener için yapılan açıklamada, 'Şener Özbayraklı ile 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020: Net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021: Net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.' ifadelerine yer verildi. Geçen sezon Toulouse ile 36 maç çıkan Jimmy Durmaz, 4 gol atıp 1 asist yaptı.JİMMY DURMAZ İLK YIL 6 MİLYON LİRA ALACAK İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz için yapılan açıklamada, ''Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. 2019-2020: Net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021: Net 7.000.000 sabit transfer ücreti, 2021-2022: Net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir.' denildi. Jimmy Durmaz için yapılan açıklamaŞener Özbayraklı için yapılan açıklama