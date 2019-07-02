02.07.2019 19:04
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Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi

Transferin hızlı takımı Galatasaray, Jimmy Durmaz ile 3 yıl, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Galatasaray, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ı transfer ettiğini duyurdu. Şener için yapılan açıklamada, "Şener Özbayraklı ile 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır. 2019-2020: Net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021: Net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon Toulouse ile 36 maç çıkan Jimmy Durmaz, 4 gol atıp 1 asist yaptı.

JİMMY DURMAZ İLK YIL 6 MİLYON LİRA ALACAK

İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz için yapılan açıklamada, " "Jimmy Durmaz ile 3 yıllık anlaşma sağlandı. 2019-2020: Net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti, 2020-2021: Net 7.000.000 sabit transfer ücreti, 2021-2022: Net 8.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Jimmy Durmaz için yapılan açıklama
Şener Özbayraklı için yapılan açıklama
Galatasaray, Jimmy Durmaz ve Şener Özbayraklı'yı KAP'a bildirdi
şener özbayraklı, jimmy durmaz, galatasaray, net, Spor

YORUMLAR (6)
AD: Bunlar bize yakişmaz Boş transfer bunlar
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ŞEREF: Bunların neresi bomba , biz görmeyeli bombalar mı değişti anlamadık gitti.
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SURVİVOR: Survivor Bora yi mi transfer ettiler
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ULTRAKEDİ: Dursun Başkanın parasını verin ayıptır.
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ULTRAKEDİ: Toplama Kampı. Ne kadar boşta adam varsa dolduruyorlar devam devam....
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SS: 7 milyon yazın gitsin her sene 1 milyon çıkmasında mantığı anlamadım performansı iyiyse arttırırsın ne olcağı belli değilken hersene artış rakamı saçma
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