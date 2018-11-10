Galatasaray, Kayseri Deplasmanından 3 Puanla Döndü: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-0 kazandı.

Müsabakada Galatasaray adına golleri 18. ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ve 88. dakikada Ömer Bayram kaydetti. Kayserispor'da Tiago Lopes, 83. dakikada 2. sarıdan gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Galatasaray, 23'e çıkardı ve 2. sırada yer aldı. Kayserispor ise 12 puanla 12. sırada yer aldı.