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Son Dakika: Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, Saracchi ve Onyekuru'nun kiralanması için oyuncuların kulüpleriyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

03.01.2020 22:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 22:23

Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Onyekuru için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Onyekuru, Fransız ekibiyle bu sezon 4 maça çıkarken 1 asist yaptı.

MARCELO JOSEMİR SARACCHİ PİNTOS

Saracchi için ise, "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 7 MAÇA ÇIKTI

21 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, bu sezon Leipzig formasıyla 7 maça çıkarken 1 gol attı.

Son Dakika: Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

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