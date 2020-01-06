Haberler » Spor » Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Spor

Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Son dakika: Galatasaray, Saracchi'nin bu sezon 700 bin euro, önümüzdeki sezon da 1 milyon 350 bin euro alacağını açıkladı. Leipzig kulübüne ise 500 bin euro kiralama bedeli ödenecek.

06.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:50

, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

İŞTE SARACCHİ'NİN ALACAĞI ÜCRET

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

Saracchi, Galatasaray'da 36 numaralı formayı giyecek
Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Leipzig, Spor


HABER YORUMLARI (1)
EMOXXX: EMRE TAŞDEMİRDEN HİÇ BİR FARKI YOK . TEK FARK EMRE TAŞDEMİR DAHA HIRSLI
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

18:34   Foto muhabirlerinden "Futbolun altın kareleri" sergisi - Spor
18:30   Marcelo Saracchi: İlk hedefim formayı kazanmak - Spor
18:30   Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı - Spor
18:28   Altay kondisyon çalıştı - Spor
18:27   Alanyaspor'dan Welinton açıklaması! Fenerbahçe... - Spor
17:41   Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Spor
17:18   Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Spor
17:13   Okan Buruk: Arda Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum - Spor
16:36   Ryan Babel, Instagram'dan Galatasaray'ı sildi - Spor
16:11   Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi - Spor
6.01.2020 18:36:01