Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi'yi 1,5 yıllığına kiraladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

İŞTE SARACCHİ'NİN ALACAĞI ÜCRET

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."