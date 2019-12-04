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Son Dakika: Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0 yenildi

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

04.12.2019 22:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:57

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu , Türk Telekom Stadı'nda 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadele, Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Tuzla'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti. Tuzlaspor'da 87. dakikada Muhammed Akarslan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Tuzlaspor, ikinci maç öncesinde büyük avantaj yakaladı.

RÖVANŞ 17 ARALIK'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzla'nın sahasında oynanacak.

EMİN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı. Öte yandan Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.

Son Dakika: Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0 yenildi

Türkiye Kupası, Galatasaray, Tuzla, Spor


HABER YORUMLARI (55)
LİFE İS BEAUTİFUL TO YOU:TuzLa kokmasın yanlış sulardasin fatihhhh
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PENDİKLİ:tuzlasporrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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TAKLAKRALI000:Falzao yakinda inşallah top oynayacak, çucukların morelmanı şok iyi, bu mağlubiyetler bizi bozmaz, birlik, beraberlik, falan-filan, zart-zurt!
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BABANIN OĞLU KEMAL:HAKKATEN TAM ZURNANIN ZURT DEDİĞİ YERSİN CUK DİE OTURMUŞ.
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SAYGILARIMIZLA!!:Efendim; Bu gece vesilesiyle Sayın Başkan ve Teknik ekibe bundan sonraki hayatlarında başarılar diler, bu mağlubiyeti de yaptıkları onca hizmetin bir nişanesi olarak kabul buyurmalarını rica ederiz.
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BABANIN OĞLU KEMAL:OLUUURR.ÖNDEN BIYIR.
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M.Y:Büyütecek bir şey değil, dün Pendik bugün tuzla iyi olan kazanır. FATİHİMİZ üzülmesin
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BEŞİKTAŞ ORDUSU:TUZLAYI KUTLARIM. GS NİN HOCASI F.T. KAÇACAK
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BABANIN OĞLU KEMAL:SEN KENDİ TAKIMIN HOCASINA BAK FATİH TERİMİ SORGULAMAK SANAMI KALDI.
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MUMLA ARANIYORSUNUZ:Allah''ım neredesiniz Ümit Öztürk, Cüneyt Çakır, Serkan Çınar, Bülent Yıldırım ? Siz olmadan olmuyor. Özlendiniz bırakın da gelin artık tekrar süper lige. Hakemler olmadan kazanamıyoruz. Avrupa''da hakemleri satın alamıyoruz, Türkiye''de sorun yaşarsak ohooooooooooo bittik biz.
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