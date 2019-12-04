Son Dakika: Galatasaray, Tuzlaspor'a 2-0 yenildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 2. Lig ekibi Tuzlaspor'u konuk etti. Mücadele, Tuzlaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Tuzla'ya galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Sadık Baş ve 90. dakikada Umut Sönmez kaydetti. Tuzlaspor'da 87. dakikada Muhammed Akarslan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Tuzlaspor, ikinci maç öncesinde büyük avantaj yakaladı.

RÖVANŞ 17 ARALIK'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 17 Aralık Salı günü Tuzla'nın sahasında oynanacak.

EMİN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Ryan Babel, Florin Andone, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı'nın yanı sıra Fernando Muslera, Marcao ve Steven Nzonzi, maçın kadrosunda bulunmadı. Öte yandan Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı.