15 Kasım 2018, 16:44
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Galatasaray ve Mustafa Cengiz PFDK'ya Sevk Edildi

Galatasaray ve Mustafa Cengiz, 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

Galatasaray ve Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinden bu yana yaptığı açıklamalar nedeniyle 3. kez PFDK'ya sevk edilmiş oldu.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 14.11.2018 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan ve 14.11.2018 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,Mustafa Cengiz,Galatasaray
15 Kasım 2018 Perşembe 16:44



YORUMLAR (24)
ULTRAS: ELLERİNDE GELENİ YAPSINLAR. BU SEZON BEŞİKTAŞA BAŞAKŞEHİRE İNAT GALATASARAY YİNE ŞAMPİYON OLACAK. BU DA DEMİRÖRENİN SONU OLACAK. BUNUDA BURADA YAZIYORUM.
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  • TUNÇ06 : ZOR BE ÇOK ZOR ARTIK HAKEMLER YOK ARTIK HAKEMABİLERİNİZ YOK NE VAR BİLİYORMUSUN?? VAR var VAR ..BÜYÜK TAKIM DA KALMADI ARTIK VAR GELDİ ADALET DE GELDİ GERÇİ BAZEN UYLANMIYOR AMA NEYSE..FB ŞAMPİYON OLUR DESEM DE İNANMA.
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ANIL: ADAM KURNAZ KAYSELİ TİCARETCİ GİBİ ŞEKER GİBİ KONUŞUYO AMA TAKIMIN ŞAMPİYONLARLİGİ İÇİN SANTROFORU EREN DERDİ YOK GERÇEKDEN ADAMIN DERDİ YOK BAŞIM AĞRIYO DİYO MİDEM BULANIYO DİYO MAÇA ÇIKMIYO SONRA ÇIKIYO 6SARAY HOCASI HAKAMİ SUÇLU İLAN EDİYO BAŞKANI ZATEN SANKİ PAZARDA ELMA ARMUT SATIYO SADECE KONUŞARAK BİR TAKIMIN BAŞKANI OLAMAKDA KABİLİYET İŞİ ÇÜNKÜ ADAM SADECE KONUŞUYO BAŞKA HİÇ BİR İŞ YAPTIĞI YOK :)) MAŞALLAH HELVA GİBİ KURA DEDİLER NERDESE 3 CÜ OLAMICAKLAR HA BANA KALSA 4 CÜ OLMASINLAR :)
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CAN DEP: GS taraftarlari takimlarinin başarilariyla övünürken başka takim taraftarlarida PFDK,nin Cim Boma verdigi cezalara seviniyor büyük küçük farki burada işte..
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ADINIZI YAZIN: 3 sene ceza iyi olur 10 sene kan yapar düzelir belki
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