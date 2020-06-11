Son Dakika: Gaziantep -Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktı

Son dakika gelişmesine göre Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktıGAZİANTEP'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı.

11.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 11.06.2020 01:24
Fünye ile patlatılan şüpheli paketten 'uyuşturucu' çıktı
GAZİANTEP'te, yol kenarında bulunan paket, şüphe üzerine bomba imha ekibi tarafından fünye ile patlatıldı. Paketin içindeki poşetlerde çıkan uyuşturucu madde, ekipler tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımın üzerinde büyük bir paket görenler bomba şüphesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak bomba imha uzmanına haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. Patlayan paketten 9 poşet içerisinde uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu madde, Narkotik ekipleri tarafından incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Son Dakika: Gaziantep -Fünye ile patlatılan şüpheli paketten ’uyuşturucu’ çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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