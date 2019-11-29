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Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı.

29.11.2019 22:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:43

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Heyecan fırtınası şeklinde geçen mücadele 3-3 berabere sonuçlandı. Gençlerbirliği'nin gollerini 52. dakikada Giovanni Sio, 76. dakikada penaltıdan Bogdan Stancu ve 90+1. dakikada Rahmetullah Berişbek kaydetti. Yeni Malatyaspor'un golleri ise 44. dakikada Bifouma, 85. ve 88. dakikalarda Robin Yalçın'dan geldi.

GENÇLERBİRLİĞİ HAFTAYA FENERAHÇE İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla Malatyaspor puanını 20'ye çıkardı. Gençlerbirliği ise haftayı 14 puanda kapattı. Yeni Malatyaspor, gelecek hafta Sivasspor'u konuk edecek. Gençlerbirliği ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

SERGEN YALÇIN'IN CEZASI SONA ERDİ

Öte yandan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı sonrası aldığı ceza bu maçla birlikte sona erdi. Maçı locada izleyen Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un, Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçta takımının başında sahada yer alacak.

Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor 3-3 berabere kaldı!

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