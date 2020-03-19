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Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maçların ertelenmesiyle ilgili olarak, "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13:30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

19.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:07

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF, TBF, TVF başkanları ile bir araya geleceklerini açıkladı.

FUTBOL, BASKETBOL VE VOLEYBOL FEDERASYONLARI TOPLANIYOR

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in katılımı ile bir toplantı gerçekleştireceklerini ifade etti.

Saat 13: 30'da Ankara'da düzenlenecek toplantıda koronavirüs salgınına yönelik sürecin değerlendirileceği bildirildi.

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Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz

Haberin Videosu :

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, Basketbol ve Voleybol Federasyonlarıyla maçların sürecini değerlendireceğiz
Etiketler : Kulüpler Birliği Vakfı, basketbol, voleybol, Futbol, Spor

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Yorumlar (5)
TAKİPÇİ BİROL:Ali koçun hiçbir şey dememesi çok tuhaf değil mi. Bir de Başkan olacak. Hem de ülkenin en büyük kulüplerinden birinin başkanı. AZİZ yıldırım olsa hangi takımın olursa olsun bütün sporculara sahip çıkardı. Fatih terim gibi. Bu ali vasıfsız Başkan. Artistin teki.
Cevap Yaz 4 3
MUHAMMET:Aslanım sen gs lisin bellı ki ama artık yeter ya susun biraz devletten daha mı iyi bılıyosunuz
0 0
FBLİ:gs lider olsaydı lig direkt bitirilip gs şampiyon ilan edilirdi
Cevap Yaz 7 4
YAKUP 14:Ne alaka
0 2
YAKUP 14:Ne alaka
0 1

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