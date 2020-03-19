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Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi

Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybol federasyonu ve Kulüpler Birliği başkanlarıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası; futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi.

19.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:33

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı üzerine Süper Lig maçlarını seyircisiz olarak oynatmaya devam etmesi kararı üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu resmen devreye girdi. Bugün yapılan toplantı sonrasında futbol, basketbol ve voleybol maçları resmen ertelendi.

Kamuoyunda oluşan baskı, kulüp başkanları, yöneticiler ve sporcuların taleplerini değerlendirmeye alacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tüm federasyon başkanlarıyla koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bugün saat 13:30'da başlayan toplantıda görüştü. Toplantı sonrasında liglerin ertelendiği açıklandı.

Toplantı sonrası Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

Hepimizin malumu, dünyayı saran ve binlerce insanı etkileyen koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalarımız güçlü şekilde devam ediyor. Tüm gelişmeleri ülke olarak an be an takip ediyoruz. Hastalığın dünyadaki yayılımı ve sonrasındaki senaryoları takip ediyoruz. Devletimizin tüm kurumları elinden gelen önlemleri yapıyor. Bu salgının üstesinden millet olarak, devletimizle el ele vererek geleceğiz. 14 günlük karantina süreci, yurt dışından gelen vatandaşlar için çok önemli. Yayılımı kontrol altına almak için duyarlılık çok önemli. Vatandaşlarımıza bu konuda teşekkür ederim. Dünyada birçok ülke karantinada sıkıntı çekerken, bizler bu süreci iyi şekilde yönetiyoruz.

"HEDEFİMİZ YARINLARI DA KURGULAMAK"

Sporda da temas olduğu için birçok ülkede ligler ertelendi. UEFA toplantısı sonrası EURO2020 de ertelendi. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz ve kararlarımızı sürekli güncelliyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı'na da teşekkür ederiz. Hedefimiz Türk sporunun sadece bugününü değil, yarınlarını da kurgulamak. Bu süreci birlikte değerlendirmek için toplandık. Bu süreci milletimizle yürüttükten sonra sporda da yürüyüşümüz güçlü bir şekilde devam edecek.

"ERTELEME KARARINI HEP BİRLİKTE ALDIK"

Geçen hafta müsabakaların seyircisiz oynanma kararı alındı. Türkiye liglerin seyircisiz oynanma kararını en erken alan ülke oldu. Tedbiren alınan bu karar, koronavirüsün yayılım süreci nedeniyle tekrar değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dün değerli bir toplantı yapıldı. Bugün itibariyle bizler de toplandık ve liglerin ertelenmesine hep beraber karar verdik. Spor camiamızla birlikte diyaloglarımıza devam edeceğiz. Güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

Yabancı futbolcularımızın yurt dışı gidiş gelişleriyle ilgili konuştuk. 14 gün karantina süreci var. Kulüplerimiz, futbolcuların bu durumlarını hassasiyetle devam takip edecek. Bugünleri hep birlikte atlatacağız. Aldığımız karar camiamıza ve gençlerimize hayırlı olsun.

NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI

Sayın Bakan'ın daveti üzerine federasyonları başkanları olarak geldik ve değerli bir toplantı yaptık. Çalışmalarımıza kulüplerle devam edeceğiz. Bundan sonraki yol haritamızı tespit edeceğiz. Hedefimiz liglerin en kısa sürede başlaması ve taraftarlarla birlikte statlarda olmak. En kısa sürede bu tarihleri belirleyeceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.

HİDAYET TÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Devlet olarak bu zaman kadar atılmış adımlar bizleri çok mutlu etti. Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz. Dünya olarak zorlu bir günden geçiyoruz. Sporcuların çekincelerini, kaygılarımızı her zaman Bakanımıza bildiriyorduk. Alınan bu karar, herkesi mutlu etmiştir. Bundan sonra alacağımız tedbirleri görüştük. Hijyen konusunda federasyonlar olarak gerekenleri yapacağız. Federasyonlar olarak, sporculardan, antrenörlerden, hakemlerden isteklerimiz farklı olacak. Kendilerine iyi bakmalarını isteyeceğiz.

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ'IN AÇIKLAMALARI

Türk sporu için en iyi kararı tartıştık. Federasyonların görüşlerine Bakanımız önem verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Türk sporu için hayırlı olsun. Bu alınan karar, burada bırakılmamalı. Voleybol branşı olarak zor bir süreçteyiz. Olimpiyat hazırlığı bizim için çok önemli, birçok organizasyon ertelendi. Planlı ve programlı ilerlememiz gerekiyor. Bunu kulüplerimizle yapacağız.

MEHMET SEPİL'İN AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliği Vakfı olarak bu kararı destekliyoruz. Sağlık açısından bu tedbiri almak zorundaydık. Bu toplantıda herkes ortak fikirdeydi. Aynı duyguları ve düşünceleri paylaştık. Burada iş bitmiyor. Hızlı bir şekilde futbol konusunda, TFF ve kulüpler olarak hızlı bir çalışma yapacağız ev bu süreci nasıl yöneteceğimizle ilgili kararlar alacağız. Cuma günü kulüp başkanlarını toplantıya çağıracağım. Önümüzdeki sürecin birçok değişik noktaları var. Mayıs ayında biten kontratlar, oyuncuların talepleri... Bunları tek bir ses haline getirmek zorundayız. Sayın Bakan'a teşekkür ederiz. Bu seyircisiz oynanan maçların süreci de sağlıklı şekilde atlatıldı. Artık beraber çalışarak yeni bir takvim oluşturacağız. Bu çalışmalar cuma günü ile başlayacak.

SERVET YARDIMCI'NIN AÇIKLAMALARI

Kulüplerle beraber bu süreci, UEFA'da da yakından takip ederek, yeniden takvim oluşması konusunda karar aldık. Bu süreci beraber yöneteceğiz. Bu karar ülkemize hayırlı olsun.

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Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi

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Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Etiketler : Spor

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Yorumlar (37)
YUHH:Noldu servet yardımcı daha iki gün önce f.terim ertelensin dedi adama salladın...oynanacak diyip durdunuz...oynanmayacakmıymış.... boş oturuyorsunuz orda.. hiç Bir etkiniz yok..hala da oturuyorsunuz onur da yok..
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E.R.DOGAN:Yağlı güreşcilelere sesleniyorum, evime davetlisiniz.
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MAHMUT:virüs tekrar mutasyon geçirdi. covid 20 çıktı dikkat edin
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KASIM:virüs tekrar mutasyon geçirdi. covid 20 çıktı dikkat edin
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EMRE:Okullar tatil öğretmenler evde imamlar evde milyon dolarları alan futbolcular evde memur çalışsın. Zaten alacağı maaşla geçinebiliyorsa virüs mirüs etki etmez ??
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MEMET33:DEMEDİKMİ? HADİ GİDİN ŞİMDİ FATİH HOCANIN ELİNİ ÖPÜN. ADAM DERKEN HERKES KARŞI ÇIKIYORDU. BEŞİKTAŞ MAÇIDA BOŞUNA OYNANDI ZATEN. FENERASYON BAŞKANI MI? O BİR PİYONDUR SADECE. ÖZERK BİR FEDERASYON NİÇİN KENDİ KARAR VERİP BİR HAFTA ÖNCEDEN ALAMAZMIYDI U ERTELEME KARARINI YANİ. . .
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REFO:Mehmet 33 arkadaşım futbolcumusun bilmiyorum ama markette çalışan hastanede çalışan normal işte çalışan insan değilmi sana bunu anlatmaya çalışıyorum onlar her gün işine gidiyor virüs tehlikesi altında ama antrenmana bile özel şöförle gidenler ağlıyor demek istediğim bu
0 0
FBLİ:ahahaha fenerasyonmuş 2 senedir katakullilerle şampiyon olan da fenerbahçeydi dimi, geçin bu işleri şikeciler sizi
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MEMET33:REFO NE DİYON BİRADER? NE POSTU NE DERDİ. BİZ BUNU DAHA ÖNCE GÖRÜP UYARDIK LİG ERTELENSİN DİYE AMA GALATASARAY DÜŞMANLAR BİZİ TAKIMIN ÇIKARI İÇİN ÇIRPINMAKLA SUÇLADI. FATİF HOCANIN ELİNİ ÖPMEYE HADİ FIRLA. . .
1 4
REFO:Millet düşmüş can derdine sen düşmüşsün post derdine antrenmana bile mercedeslerle giden özel şöförü olan adamları savunana kadar asgari ücretli toplu taşıma da iç içe giden virüs riskini daha fazla taşıyan insanları savun, zenginler gene ölümden çok korktu olan gene garibana oldu
3 1

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