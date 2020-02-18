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Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti

Son dakika: Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verildi. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. Firari 7 sanığın dosyası ayrıldı.

18.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:57

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün 'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu ve diğer sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Gezi Parkı davasında sanıklar, "Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. İddianamede 746 müşteki yer alıyor. Müştekilerin başını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 61. hükûmetin bakanları çekiyor.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Celse arasında mütaalasını açıklayan savcı, AİHM kararına karşın halen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala, akademisyen Yiğit Aksakoğlu ile Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis, 6 sanığında 15 ile 20 yıl arasında hapsini istemişti. Yurt dışında bulunan sanıkların dosyasının ayrılmasını isteyen savcı, bu sanıkların Kavala, Aksakoğlu ve Yapıcı ile aynı eylemlerde bulunduğunu iddia etti.

9 SANIK BERAAT ETTİ, FİRARİLERİN DOSYASI AYRILDI

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. İçlerinde Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 2013 yılında Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların sökülerek yerine askeri kışla yapılmak istenmesina karşı başlayan ve dalga dalga tüm Türkiye'ye yayılan eylemlerin ardından ilk soruşturma o dönem anayasal suçlara bakan savcı Muammer Akkaş tarafından başlatıldı. 17-25 Aralık operasyonlarının ardından görevden alınarak hakkında FETÖ soruşturması başlatılan Akkaşyurt dışına kaçtı. 2013 yılında rafa kaldırılan Gezi soruşturması 4 yıl sonra FETÖ'cü savcının hazırladığı dosya üzerinden yeniden açıldı. Gezi parkı davasında sanıklar, "hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle toplamda 606 yıldan 2 bin 970 yıla kadar hapis cezası ile yargılandı. İddianamede 746 müşteki yer aldı.

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Osman Kavala, Silivri, Güncel


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