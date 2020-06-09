Son dakika! Giresun'da heyelan yol kapattı

Son dakika güncel haberine göre Giresun'da heyelan yol kapattıGİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

09.06.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.06.2020 22:09
Giresun'da heyelan yol kapattı
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Yol, yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı.
Şebinkarahisar ilçesinde, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak heyelana neden oldu. Asarcık mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kayan toprak ve taşlar, karayoluna doldu. Karayolu bir süre ulaşıma kapanırken, araçlar yolda kaldı. Bölgede tünel yapımı için çalışma yürüten ekipler, iş makineleri ile yolu temizledi. Kısa süreliğine kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı. Son dakika! Giresun’da heyelan yol kapattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Haber

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