Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Atiker Konyaspor, Göztepe'yi Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk etti.

Maça iyi başlayan ev sahibi ekip 18. dakikada Filipovic'le 1-0 öne geçti. Golden 3 dakika sonra ise Göztepe'de Kadah'ın topu üst direkten geri döndü. İlk 45 dakikada da Konya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Göztepe oldu. 54. dakikada Yasin'le golü bulan İzmir ekibi 1-1'lik beraberliği yakaladı. Yalnızca 1 dakika sonra ilk yarıda olduğu gibi yine Kadah'ın topu direkten döndü.

KONYASPOR PENALTI KAÇIRDI

90+1. dakikada Kadu'nun Jahovic'e müdahalesini VAR'a gidip izleyen hakem Abdülkadir Bitigen penaltı kararı verdi ve Kadu'ya da 2. sarıdan kırmızı kart gösterdi. Fakat topun başına geçen Skubic'in penaltısını Beto kurtardı ve takımına 1 puanı getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 35'e yükseltirken, Göztepe de 26. puanını hanesine yazdırdı.