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Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika: Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın annessi Dolors Sala Carrió, 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

06.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:42

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Teknik Direktörülüğünü yapan Pep Guardiola'nın korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki annesi Dolors Sala Carrio, yaşam savaşını kaybetti. Manchester City Kulübü de resmi sitesinden açıklama yaptı. İngiliz ekibinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

BARCELONA'DA YAŞIYORMUŞ

"Manchester City ailesi olarak bugün Pep Guardiola'nın annesi Dolors Sala Carrio'nun Barcelona'daki ölümü ile sarsıldık. Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Dolors Sala Carrio 82 yaşındaydı. Manchester City olarak Pep Guardiola'nın ailesine ve arkadaşlarına en derin üzüntülerimizi gönderiyoruz."

Son dakika: Guardiola’nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Etiketler: Manchester City, Josep Guardiola, Spor

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Guardiola'nın annesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Haberler ›› Spor ››Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Spor
Yorumlar (3)
AHMET:ruhuna hangi türküyü okuyalım
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ŞERAFETTİN:çav bella marşını okuyalım
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AVNİ:tüm hristiyan aleminin başı sağolsun. biliyorum zor ama dik durmaya çalışalım
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