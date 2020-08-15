Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeki gübre yükle kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ertan Karabacak idaresindeki 27 L 6656 plakalı gübre yüklü kamyonun motor bölümü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Burgaçlı Tüneli mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracı durduran sürücünün haber vermesiyle olay yerine Osmaniye, Bahçe ve Düziçi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede söndürdü, kamyonda hasar oluştu.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı.