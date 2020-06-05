Son dakika güncel: ANKARA'DA GAYBUBET EVİNE OPERASYON; DÖVİZ VE ALTINLAR ÇIKTI

Bir son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada FETÖ soruşturmasında, haklarında yakalama bulunan 37 kişi gözaltına alındı.

05.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:22
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada FETÖ soruşturmasında, haklarında yakalama bulunan 37 kişi gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ'nün gaybubet evinden binlerce Dolar, Euro ve yüklü miktarda altın ele geçirildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından haklarında yakalama kararı olan kripto FETÖ'cülerle ilgili yürütülen soruşturmada 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev aramasında, döviz ve altın zulası ortaya çıktı. FETÖ'cülerin evinde 19 bin 125 Dolar, 19 bin 250 Euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik, küçük altın, cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ele geçirildi. 3 şüpheli de sahte kimlikler bir şüpheli de ise kardeşine ait kimlik bulundu.
Öte yandan operasyon görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde FETÖ'nün gaybubet evinde ele geçirilen döviz ve altınların yanısıra, yalnızca örgüt üyelerinde bulunan 25 adet 1 dolar yer alıyor. 3 şüphelinin üzerinden çıkan sahte kimliklerl de görüntülere yansıyor.
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Son dakika güncel: ANKARA’DA GAYBUBET EVİNE OPERASYON; DÖVİZ VE ALTINLAR ÇIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel, Haber

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